Открытие фестиваля «Небо России» перенесли

Из-за пандемии коронавируса в этом году фестиваль пройдет с минимальным количеством аэростатов.

В Рязани из-за неблагоприятной погоды перенесли открытие фестиваля воздухоплавания «Небо России» с 13 августа на утро 15 августа. Об этом сообщили в группе фестиваля «ВКонтакте».

«При этом полеты, запланированные на четверг и пятницу, состоятся в понедельник и во вторник», — отметили в сообщении.

Из-за пандемии коронавируса в этом году фестиваль пройдет с минимальным количеством аэростатов — в небо поднимутся 6-12 воздушных шаров. Основной зоной их полетов станет район сел Шумашь, Заокское, Коростово, Солотча, Варские, Алеканово и Дубровичи, Агро-Пустынь. Информацию о точном месте старта будут публиковать за час « ВКонтакте » и в Instagram .

Вечернее свечение фестиваля отменили.