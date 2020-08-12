В Рязани отменили вечернее свечение фестиваля «Небо России»

В этом году фестиваль пройдет с минимальным количеством аэростатов.

В Рязани отменили массовые мероприятия, которые планировали провести в рамках фестиваля «Небо России». К ним относятся открытие, вечернее свечение и закрытие, сообщили организаторы .

Отмечается также, что в этом году фестиваль пройдет с минимальным количеством аэростатов — в небо поднимутся 6-12 воздушных шаров. Основной зоной их полетов станет район сел Шумашь, Заокское, Коростово, Солотча, Варские, Алеканово и Дубровичи, Агро-Пустынь.

Информацию о точном месте старта будут публиковать за час «ВКонтакте» и в Instagram.

Организаторы обратили внимание — чтобы гарантировано попасть на старт, нужно быть на личном автомобиле.

При условиях благоприятной погоды участники фестиваля будут встречаться ежедневно с 13 по 16 августа (утром в 4:30 и вечером в 17:30) на парковке ТРЦ «Круиз» справа от «Макдональдса».