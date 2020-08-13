Супруга экс-мэра Рязани Валерия Рюмина рассказала о его планах после освобождения из тюрьмы
Рюмин провел больше семи лет в исправительной колонии №5 строго режима.
Экс-мэр Рязани Валерий Рюмин, которого освободили из тюрьмы, «настроен заниматься своим здоровьем и детьми». Об этом сообщил «ВидСбоку» со ссылкой на его супругу Наталью.
Рюмин провел больше семи лет в исправительной колонии №5 строго режима.
Напомним, его признали виновным в вымогательстве крупной суммы у Аркадия Фомина под угрозой опубликовать в газете «Вечерняя Рязань», принадлежавшей Рюмину, сведения, позорящие политика. Рюмин отбывал срок с 13 февраля 2013 года.