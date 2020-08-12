Экс-мэр Рязани Валерий Рюмин вышел на свободу
Рюмин провел больше семи лет в исправительной колонии №5 строго режима.
В среду, 12 августа, на свободу вышел экс-мэр Рязани Валерий Рюмин. Об этом сообщила ГТРК «
Рюмин провел больше семи лет в исправительной колонии №5 строго режима.
Напомним, Рюмина признали виновным в вымогательстве крупной суммы у Аркадия Фомина под угрозой опубликовать в газете «Вечерняя Рязань», принадлежавшей Рюмину, сведения, позорящие политика. Рюмин отбывал срок с 13 февраля 2013 года.
Фото ГТРК «