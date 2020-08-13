Из рязанского лагеря «Радуга» постоянно сбегают подростки — очевидцы
4 августа из лагеря «Радуга» сбежала 16-летняя девушка.
Из детского лагеря «Радуга» в Клепиковском районе постоянно сбегают подростки. Об этом корреспонденту РЗН. инфо рассказали очевидцы.
«Полиция приезжает в лагерь часто. Иногда дети убегают и прибегают обратно. Видим их, потому что наша деревня находится рядом с лагерем. Насколько я знаю, это дети не из семей, а из интерната. Охрана стоит только на входе, а дети перепрыгивают через забор», — рассказала местная жительница.
Напомним, что 4 августа из лагеря «Радуга» сбежала 16-летняя девушка. Ее объявили в розыск. Подростка нашли 12 августа в Рязани.