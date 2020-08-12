В Рязанской области четырех выпускников выгнали с ЕГЭ
Теперь пересдать экзамены выпускники смогут только в следующем году.
В Рязанской области четырех выпускников выгнали с ЕГЭ. Об этом рассказала министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина на пресс-конференции, посвященной итогам ЕГЭ 2020.
«Четыре человека нарушили порядок проведения ЕГЭ. Они пытались воспользоваться шпаргалками и сотовыми телефонами. Их результаты были аннулированы», — сообщила Ольга Щетинкина.
Теперь пересдать экзамены выпускники смогут только в следующем году.
Напомним, в Рязани подвели итоги ЕГЭ 2020.