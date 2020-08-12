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В Рязани подвели итоги ЕГЭ
Из-за пандемии сдача госэкзаменов прошла под жестким контролем Роспотребнадзора.

В среду, 12 августа, в министерстве образования и молодежной политики прошла пресс-конференция, посвященная итогам ЕГЭ 2020. Зампред правительства Рязанской области Роман Петряев отметил, что из-за пандемии сдача госэкзаменов прошла под жестким контролем Роспотребнадзора. По его словам, экзамены прошли в штатном режиме.

Для ЕГЭ на 7 млн приобрели рециркуляторы, одноразовые маски и перчатки для работников пунктов проведения экзаменов, антисептики для обработки рук и средства для дезинфекции помещений, автобусов.

Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина напомнила, что на территории региона 4918 участников сдали 14 предметов. Из других регионов ЕГЭ сдавали 19 человек. Щетинкина отметила, что при проведении экзаменов ни у выпускников, ни у сотрудников не было случая заболевания коронавирусом.

По итогам сдачи ЕГЭ 31 участник получил 100 баллов — по русскому языку, литературе, географии, математике, информатике, истории, физике, обществознанию. Среди них два ученика получили 100 баллов сразу по двум предметам.

Выпускник школы №1 Касимова Кирилл Узоров — по русскому языку и информатике. Выпускница школы №14 Рязани Елизавета Стеблюк получила 100 баллов по русскому и обществознанию.

Дополнительный период ЕГЭ проходил с 3 по 8 августа по девяти общеобразовательным предметам. Экзамены в этот период сдали 10 человек. Также до 15 августа будут известны результаты выпускников, которые сдавали ЕГЭ в дополнительное время.