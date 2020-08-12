В России предложили увеличить отпуск многодетным родителям
С такой инициативой выступил депутат Иван Сухарев.
В Госдуме предложили увеличить родителям троих и более детей ежегодный оплачиваемый отпуск до 35 дней. С такой инициативой выступил депутат Иван Сухарев, он направил письмо главе Минтруда Антону Котякову, передает
Сухарев отметил, что многодетные родители несут колоссальную нагрузку. При этом по трудовому законодательству они могут взять отпуск лишь на 28 дней, если не входят в определенную категорию специалистов.
Ранее председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.