В России предложили изменить скидки на услуги ЖКХ многодетным семьям
Письмо направили в Правительство.
В России предложили изменить размер скидок на услуги ЖКХ многодетным семьям. С такой инициативой выступила председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты Ирина Волынец, передает
В письме, направленном в Правительство, общественница попросила увеличить максимальную скидку для многодетных семей до 50 процентов, а для семей с десятью и более детьми — до 70 процентов. Сейчас семьям предоставляют скидки в размере 30 и 50 процентов соответственно.
Волынец считает, что изменения особенно важны в период пандемии. Кроме того, она попросила вообще не брать плату с семей с детьми, чьи родители лишились работы из-за коронавируса, до того момента, пока они не трудоустроятся.
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