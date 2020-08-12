Присяжные вынесли вердикт шиловцу, убившему соперника
Ранее 52-летнего мужчину уже судили.
Вердикт жителю села Тимошкино Шиловского района, который убил соперника, вынесли присяжные. Об этом сообщил
Ранее 52-летнего мужчину уже судили. Известно, что 19 ноября 2019 года он выпивал с местным жителем, мужчины поссорились. Они не смогли определиться, с кем будет жить их общая знакомая. Во время конфликта хозяин дома стал избивать гостя, тот скончался от полученных повреждений.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК. Присяжные вынесли обвинительный вердикт, согласно которому подсудимый признан заслуживающим снисхождения.
Мужчине назначили наказание в виде восьми с половиной лет в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.