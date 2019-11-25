Шиловец из-за ревности убил собутыльника

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Житель шиловского села Тимошкино из-за ревности убил собутыльника. Об этом
Днем 19 ноября пьяные мужчины поссорились. Хозяин дома бил 52-летнего гостя по голове. Тот умер на месте.
«Поводом для конфликта стала ревность», — уточнили следователи.
На 52-летнего мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
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