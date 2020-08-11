Шиловцу, совершившему убийство из-за ревности, огласили приговор

Случай произошел в ноябре прошлого года.

Шиловцу, совершившему убийство из-за ревности, огласили приговор. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Случай произошел в ноябре прошлого года. Два жителя села Тимошкино Шиловского района поссорились по поводу того, с кем должна сожительствовать их общая знакомая. Хозяин дома начал избивать собутыльника кулаками, один из ударов пришелся в висок. После этого потерпевший вышел на улицу, потерял там сознание и упал.

Хозяин затащил его в дом, оставил лежать на полу рядом с печью, где потерпевший скончался от полученных травм.

Злоумышленника осудили и признали виновным по части 4 статьи 111 УК РФ. Ему назначили 8,5 лет в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.