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В России ответили на призыв отложить регистрацию вакцины от коронавируса
Напомним, ранее фармкомпании призвали отложить регистрацию вакцины от коронавируса.

Претензии фармацевтических производителей к российской вакцине от нового коронавируса основаны на незнании результатов исследований. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя главы Росздравнадзора Валентину Косенко.

«Несколько сотен добровольцев были привиты этой вакциной, серьезных нежелательных реакций не было. Очевидно, что АОКИ, не зная никаких результатов, делает выводы», — прокомментировала изданию Косенко.

Она добавила, что третья фаза исследований вакцины предполагает участие нескольких тысяч добровольцев. Это будут более обширные клинические испытания, они допускаются в условиях мировой пандемии COVID-19.

Замглавы Росздравнадзора особо отметила, что у страны есть богатая история разработки и производства собственных вакцин. Это дает Косенко основания считать, что и новая вакцина от коронавируса будет соответствовать установленным стандартам.

Напомним, ранее фармкомпании призвали отложить регистрацию вакцины от коронавируса.