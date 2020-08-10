Фармкомпании призвали отложить регистрацию вакцины от коронавируса
В ассоциации подчеркнули, что сейчас нет сведений о безопасности вакцины для пожилых.
Российские фармацевтические компании призвали отложить регистрацию вакцины от COVID-19 до успешного завершения третьей фазы испытаний препарата. С данной просьбой они обратились в Минздрав,
Отмечается, что в настоящий момент гарантий безопасности вакцины для пожилых людей нет.
Также сообщается, что препарат должен проходить регистрацию, но ее массовое производство пока не налажено и качество неизвестно.