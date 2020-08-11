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Журналистка РЗН. инфо победила во всероссийском конкурсе «Правда и справедливость»
На конкурс представили работы более 2 тысяч региональных журналистов из 85 регионов страны.

Журналистка РЗН. инфо Юлия Полушина победила в шестом всероссийском конкурсе журналистских работ «Правда и справедливость». Конкурс проводил Общероссийский народный фронт.

Статья «159 миллионов на ветер? Сколько стоила и почему остановилась реставрация торговых рядов в Касимове» журналистки вошла в список лауреатов конкурса. В работе корреспондент попыталась выяснить, почему подрядчик бросил стройку, сколько попыток предпринималось отреставрировать памятник архитектуры и когда это все закончится.

На конкурс представили работы более 2 тысяч региональных журналистов из 85 регионов страны. По итогам двух туров лауреатами стали 437 региональных журналистов из всех регионов России.