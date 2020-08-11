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Касимовское предприятие погасило 2-миллионный долг по зарплате сотрудникам
Гендиректору организации назначили штраф.

После проверки прокуратуры ЗАО «Касимовстройкерамика» погасило задолженность по зарплате перед сотрудниками. За май 2020 года организация задолжала 99 работникам более 2,7 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

Гендиректору ЗАО «Касимовстройкерамика» назначили штраф.

Ранее организация погасила долг по зарплате сотрудникам за февраль. У предприятия арестовали восемь машин касимовского предприятия из-за налоговых долгов.