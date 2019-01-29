Приставы арестовали восемь машин касимовского предприятия из-за налоговых долгов

Приставы арестовали восемь машин ЗАО «Касимовстройкерамика» из-за налоговых долгов. Об этом сообщил
Общая сумма задолженности предприятия составила 7 590 187,15 рублей. Судебный пристав-исполнитель арестовал грузовую и легковую технику, включая легковой автомобиль, трактор, универсальный экскаватор, погрузчики.
По предварительной оценке, стоимость имущества составила 7 500 000 рублей.
Если в течение десяти дней руководитель не погасит долг в полном объеме, имущество передадут на оценку и «дальнейшую принудительную реализацию» в счет погашения долга.