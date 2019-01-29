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17:24, 29 января 2019 983
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Приставы арестовали восемь машин касимовского предприятия из-за налоговых долгов

Приставы арестовали восемь машин касимовского предприятия из-за налоговых долгов

Приставы арестовали восемь машин ЗАО «Касимовстройкерамика» из-за налоговых долгов. Об этом сообщил сайт УФССП по Рязанской области.

Общая сумма задолженности предприятия составила 7 590 187,15 рублей. Судебный пристав-исполнитель арестовал грузовую и легковую технику, включая легковой автомобиль, трактор, универсальный экскаватор, погрузчики.

По предварительной оценке, стоимость имущества составила 7 500 000 рублей.

Если в течение десяти дней руководитель не погасит долг в полном объеме, имущество передадут на оценку и «дальнейшую принудительную реализацию» в счет погашения долга.


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