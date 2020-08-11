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Число жертв взрыва в Бейруте увеличилось, правительство Ливана уходит в отставку
Более шести тысяч человек получили ранения.

Число жертв взрыва в порту Бейрута увеличилось до 171. Об этом со ссылкой на ливанский телеканал LBC передает РИА Новости.

Пропавшими без вести числятся 30-40 человек, около 1 500 пострадавших нуждаются в специальной медпомощи.

Взрыв в порту прогремел 4 августа, он разрушил и повредил сотни зданий. Более шести тысяч человек получили ранения.

Предварительная причина происшествия — возгорание во время сварочных работ 2,7 тонны конфискованной аммиачной селитры.

8 августа тысячи ливанцев вышли на улицы, требуя отставки правительства, протесты переросли в столкновения с правоохранительными органам.

10 августа премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил об отставке правительства. По его словам, система коррупции оказалась сильнее ливанского государства.