Число жертв взрыва в Бейруте увеличилось, правительство Ливана уходит в отставку

Число жертв взрыва в порту Бейрута увеличилось до 171. Об этом со ссылкой на ливанский телеканал
Пропавшими без вести числятся 30-40 человек, около 1 500 пострадавших нуждаются в специальной медпомощи.
Взрыв в порту прогремел 4 августа, он разрушил и повредил сотни зданий. Более шести тысяч человек получили ранения.
Предварительная причина происшествия — возгорание во время сварочных работ 2,7 тонны конфискованной аммиачной селитры.
8 августа тысячи ливанцев вышли на улицы, требуя отставки правительства, протесты переросли в столкновения с правоохранительными органам.
10 августа премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил об отставке правительства. По его словам, система коррупции оказалась сильнее ливанского государства.