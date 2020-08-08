Число жертв взрыва в порту Бейрута увеличилось, люди устроили протесты

Они требуют отставки всей политической верхушки страны.

Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута, который прогремел 4 августа, выросло до 158. Такие данные опубликовали в субботу, 8 августа, передает ТАСС.

В списке пострадавших уже более шести тысяч имен, без вести пропавшими числятся более 60 человек.

В порту продолжаются поисковые работы. Спасатели надеются, что в районе нулевого этажа зернохранилища еще могут находиться люди.

Тем временем в центре Бейрута местные жители устроили массовые протесты . Они требуют отставки всей политической верхушки страны.

Активистам противостоят спецформирования по борьбе с беспорядками. Уже известно о более чем 170 пострадавших, многие находятся в тяжелом состоянии. Погиб сотрудник силовых структур.