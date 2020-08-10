В изнасиловании рязанки подозревают иностранца

Его заключили под стражу.

В изнасиловании рязанки подозревают 24-летнего иностранца. Его заключили под стражу, об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

35-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Она рассказала, что преступление произошло в ночь на 7 августа во дворе дома на улице в центре Рязани.

Обвиняемый напал на 35-летнюю женщину, которая возвращалась домой. Мужчина оттащил ее в безлюдное место, изнасиловал и после этого скрылся с места происшествия. Потерпевшая сообщила правоохранительным органам приметы насильника.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ. Расследование продолжается.