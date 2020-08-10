В центре Рязани изнасиловали 35-летнюю женщину
Инцидент произошел в ночь на 7 августа 2020 года.
В центре Рязани изнасиловали 35-летнюю женщину. Об этом сообщила
В ночь на 7 августа во дворе дома на улице в центре города обвиняемый 1996 года рождения напал на 35-летнюю женщину, которая возвращалась домой. Мужчина оттащил ее в безлюдное место, изнасиловал и после этого скрылся с места происшествия. Потерпевшая сообщила правоохранительным органам приметы насильника.
Преступника задержали. Его заключили под стражу.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ. Расследование продолжается.
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