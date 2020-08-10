Рязанцам разъяснили, как изменятся тарифы на эвакуацию машин

«Базовый уровень» тарифа на следующий год будет ниже действующего.

Рязанцам разъяснили, как изменятся тарифы на эвакуацию задержанных машин. Об этом сообщили в региональном ГУ РЭК.

Там отметили, что «базовый уровень» тарифа на следующий год будет ниже действующего.

Так, эвакуация задержанных машин с помощью крана в 2021 году составит 3344 рублей за транспортное средство (со снижением на 1,3% к действующему в 2020 году), без помощи крана — 1918 рублей за транспортное средство (со снижением на 0,5% к действующему в 2020 году). Хранение задержанных машин на спецстоянке в следующем году будет стоить 41,50 рубля в час для транспортных средств весом не выше 3,5 тонны (со снижением к действующему в 2020 году на 7,4%). Для транспортных средств весом выше 3,5 тонны тариф составит 83 рубля в час.

Подробнее о тарифах можно узнать здесь .

Ранее сообщалось, что тарифы на эвакуацию задержанных машин вырастут в Рязанской области.