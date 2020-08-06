В Рязанской области вырастут тарифы на эвакуацию задержанных машин

Документ вступает в силу в 2021 году.

В Рязанской области вырастут тарифы на эвакуацию задержанных машин. Соответствующее постановление опубликовано в газете «Рязанские ведомости» 6 августа.

На территории Рязани базовый тариф для эвакуатора без крано-манипуляторной установки для машин менее 3,5 тонны, составит 1918 рублей на расстояние до 20 километров. Сейчас он составляет 1783 рубля.

Сообщается, что для эвакуатора с крано-манипуляторной установкой цена вырастет с 3 133 до 3 344 рублей. Стоимость хранения на спецстоянке для машин массой до 3,5 тонны в час составит 41,5 рубля, для транспорта весом выше 3,5 тонны — 83 рубля.

Отмечается, что документ вступает в силу в 2021 году.