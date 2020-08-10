Правозащитник сообщил об одном погибшем в ходе беспорядков в Минске

Официальных данных о пострадавших пока нет.

Во время беспорядков, прошедших в Минске прошлой ночью после выборов президента республики, погиб один человек. Об этом передает ТАСС со ссылкой на представителя правозащитного центра «Весна» Валентина Стефановича.

По его словам, человек погиб в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Стефанович рассказал, что три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы.

Официальных данных о пострадавших пока нет.