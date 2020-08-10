ЦИК Белоруссии анонсировал подведение итогов выборов президента
После выборов во многих городах республики начались протесты.
Центризбирком Белоруссии огласит итоги выборов президента на пресс-конференции в 9:00 по московскому времени. Об этом сообщил телеканал «
Голосование прошло воскресенье. По предварительным итогам, действующий президент Александр Лукашенко побеждает с 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%.
После выборов во многих городах республики начались протесты. В Минске силовики применили к протестующим водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Большая часть протестующих разошлась, передает