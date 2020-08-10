По предварительным итогам выборов Лукашенко набрал 80,23%
В голосовании поучаствовали 5 млн 790 тысяч человек.
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко по предварительным итогам выборов главы государства набрал 80,23% голосов. Об этом передает
«Лукашенко Александр Григорьевич, за него проголосовало 4 миллиона 652 тысячи человек или 80,23%", — сказала Ермошина.
В голосовании поучаствовали 5 млн 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.
Напомним, после выборов в воскресенье вечером в стране прошли массовые протесты.