Минтруд рассказал о дополнительном выходном для россиян старше 40 лет

Соответствующий закон вступит в силу с 11 августа.

Минтруд рассказал о том, как получить дополнительный выходной россиянам. Слова пресс-службы публикует ТАСС в воскресенье, 9 августа.

С 11 августа вступит в силу закон, позволяющий работникам старше 40 лет брать дополнительный оплачиваемый выходной на прохождение диспансеризации.

Согласно документу, жителям России предоставят возможность раз в год взять освобождение от работы на один рабочий день с сохранением за ними рабочего места и среднего заработка. В качестве подтверждения прохождения диспансеризации работник сможет предоставить справку.

В ведомстве подчеркнули, что освобождение для прохождения диспансеризации предусмотрено для всех работников на один оплачиваемый день раз в три года, для работников в возрасте 40 лет и старше на один рабочий день один раз в год, для работников предпенсионного и пенсионного возраста — на два рабочих дня один раз в год.

В министерстве также напомнили, что диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований.