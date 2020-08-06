С августа у рязанцев старше 40 лет появится дополнительный выходной
Закон вступит в силу 11 августа.
В России с 11 августа вступит в силу закон, позволяющий работникам старше 40 лет брать дополнительный оплачиваемый выходной на прохождение диспансеризации. Об этом сообщает
Согласно тексту документа, жителям России предоставят возможность раз в год взять освобождение от работы на один рабочий день с сохранением за ними рабочего места и среднего заработка. В качестве подтверждения прохождения диспансеризации работник сможет предоставить справку.
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