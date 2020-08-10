Минобр отреагировал на слухи о закрытии рязанских школ в сентябре
Ранее губернатор Николай Любимов заявлял о возможных новых вспышках коронавируса
Министерство образования Рязанской области отреагировало на слухи о закрытии школ в сентябре из-за коронавируса. Комментарий ведомства опубликовали в соцсетях.
«В настоящий период времени ведется подготовка к началу нового учебного года в традиционном формате с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологических норм. Информации о закрытии образовательных учреждений нет. В Рязанской области позитивная динамика, идет снятие ограничений», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее губернатор Николай Любимов заявлял о возможных новых вспышках коронавируса