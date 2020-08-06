Любимов заявил о возможных новых вспышках коронавируса

С 10 августа в Рязанской области откроются детсады и кинотеатры.

Николай Любимов заявил о возможных новых вспышках коронавируса. Об этом рязанский губернатор сообщил в четверг, 6 августа, во время видеоконференции, посвященной детской оздоровительной кампании.

«Есть очень большие риски. 1 сентября дети пойдут в школы, вернутся люди из отпусков. К 15 сентябрю эти риски могут быть состоявшимися. Могут быть отдельные вспышки, нам нужно не допустить этого, — заявил политик. — С 10 августа мы планируем открыть все детсады. Мы пошли навстречу большому количеству жителей. Но это не значит, что прошла пандемия».

Любимов подчеркнул, что регион не должен доводить до того, чтобы детсады в будущем вновь закрывались.