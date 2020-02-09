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8:49, 9 февраля 2020 252
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В Канищеве насмерть сбили пешехода, переходившего дорогу на «красный»

В Канищеве насмерть сбили пешехода, переходившего дорогу на «красный»

В субботу, 8 февраля, на улице Интернациональной cбили пешехода. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной инфомрации, 25-летний водитель ВАЗ-2115 на регулируемом перекрестке наехал на 62-летнего мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход погиб. Проводится проверка.


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