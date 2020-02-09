В Канищеве насмерть сбили пешехода, переходившего дорогу на «красный»

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В субботу, 8 февраля, на улице Интернациональной cбили пешехода. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительной инфомрации, 25-летний водитель ВАЗ-2115 на регулируемом перекрестке наехал на 62-летнего мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП пешеход погиб. Проводится проверка.
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