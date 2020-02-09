RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Момент смертельного ДТП в Канищеве попал на видео. Ролик опубликовали в
На опубликованных кадрах видно, что машину после столкновения развернуло на 360 градусов.
Напомним, в субботу, 8 февраля, 25-летний водитель ВАЗ-2115 на регулируемом перекрестке наехал на 62-летнего мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДля приезжающих в Рязань туристов ввели скидки на поезд
|
cледующая новость →Рязанцы вновь пожаловались на грязный воздух в городе
В 2020 году участь обитателей трущоб до сих пор не ясна.