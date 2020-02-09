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Рязанцы вновь пожаловались на грязный воздух в городе. Сообщения начали появляться в соцсети «ВКонтакте» в ночь на воскресенье, 9 февраля.
Горожане отметили, что «запах горелой резины» распространился в Песочне на улицах Зубковой, Новоселов, Тимуровцев.
Кроме того, на выбросы пожаловались жители поселка Шлаковый, микрорайона Приокский и Горрощи.
В единой дежурно-диспетчерской службе РЗН. инфо рассказали, что утром поступило четыре жалобы на загрязнение в Октябрьском районе.
Ранее сообщалось, что с Нового года в Рязани
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