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17:21, 24 декабря 2019 186
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С Нового года в Рязани станут круглосуточно мониторить состояние воздуха

С Нового года в Рязани станут круглосуточно мониторить состояние воздуха

С Нового года в Рязани станут круглосуточно мониторить состояние воздуха. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщило региональное минприроды на странице губернатора Николая Любимова «Вконтакте».

С 1 января этим займутся три стационарных поста ведомства, в которых появится необходимое оборудование. Кроме того, продолжит работу передвижная лаборатория.

За 11 месяцев 2019 года она 134 раза выезжала на мониторинг воздуха, в том числе и в ночное время и выходные дни. По результатам проверок, превышение ПДК по сероводороду фиксировалось 44 раза.

«По всем случаям нарушениям министерство проводит работу по выявлению источников загрязнения», — говорится в сообщении.

Отметим, что обращение о загрязнении воздуха рязанцы могут направить в диспетчерскую «Управления по делам ГО и ЧС» по телефону: 55-00-41.


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