RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
С Нового года в Рязани станут круглосуточно мониторить состояние воздуха. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщило региональное минприроды на странице губернатора Николая Любимова «Вконтакте».
С 1 января этим займутся три стационарных поста ведомства, в которых появится необходимое оборудование. Кроме того, продолжит работу передвижная лаборатория.
За 11 месяцев 2019 года она 134 раза выезжала на мониторинг воздуха, в том числе и в ночное время и выходные дни. По результатам проверок, превышение ПДК по сероводороду фиксировалось 44 раза.
«По всем случаям нарушениям министерство проводит работу по выявлению источников загрязнения», — говорится в сообщении.
Отметим, что обращение о загрязнении воздуха рязанцы могут направить в диспетчерскую «Управления по делам ГО и ЧС» по телефону: 55-00-41.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЭкс-директора УК в Воронеже осудят за присвоение 16 миллионов
|
cледующая новость →В Рязанской области появился новый памятник природы
РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.