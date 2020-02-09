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11:14, 9 февраля 2020 105
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Границу Рязанской области с Московской проверят для исключения торфяных пожаров

Границу Рязанской области с Московской проверят для исключения торфяных пожаров

На территории Московской, Владимирской, Тверской, Рязанской и Калужской областей запланировали облет потенциально опасных мест возможного возникновения лесо-торфяных пожаров. Об этом сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов.

По словам Желтова, в регионах зафиксировали маленькое количество снега, много поваленных деревьев и сухой травы, а также пониженный уровень воды в обводных каналах.

До начала пожароопасного периода планируют очистить территории от мусора, проведут опахивание населенных пунктов, а также обеспечат готовность пирсов для забора воды из открытых водоемов и подъездных путей к ним.

«Только совместные усилия позволяют обезопасить леса и населенные пункты от возможного распространения огня на соседние территории», — сказал Желтов.

Кроме того, первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что торфяные пожары в ЦФО России, подобные тем, которые произошли в 2010 году, никогда не повторятся.

Напомним, летом 2019 года на границе Рязанской области и Подмосковья начался пожар во время учений на полигоне в Сельцах. Там загорелась сухая трава, затем огонь перешел на деревья. В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было. Однако позже стало известно, что за первые два дня пожара в Сельцах взорвалось более 150 боеприпасов.

Позже в прокуратуре заявили, что пожар в Сельцах распространился из-за халатности местного лесничества и Пожлеса.

Из-за случившегося наказали сотрудников десантного училища.


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