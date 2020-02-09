Границу Рязанской области с Московской проверят для исключения торфяных пожаров

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На территории Московской, Владимирской, Тверской, Рязанской и Калужской областей запланировали облет потенциально опасных мест возможного возникновения лесо-торфяных пожаров. Об этом сообщил врио начальника ГУ
По словам Желтова, в регионах зафиксировали маленькое количество снега, много поваленных деревьев и сухой травы, а также пониженный уровень воды в обводных каналах.
До начала пожароопасного периода планируют очистить территории от мусора, проведут опахивание населенных пунктов, а также обеспечат готовность пирсов для забора воды из открытых водоемов и подъездных путей к ним.
«Только совместные усилия позволяют обезопасить леса и населенные пункты от возможного распространения огня на соседние территории», — сказал Желтов.
Кроме того, первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что торфяные пожары в ЦФО России, подобные тем, которые произошли в 2010 году, никогда не повторятся.
Напомним, летом 2019 года на границе Рязанской области и Подмосковья начался пожар во время учений на полигоне в Сельцах. Там
Позже в прокуратуре заявили, что пожар в Сельцах
Из-за случившегося
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