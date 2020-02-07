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В Рязани двух студентов из Китая отправили на карантин. Об этом РЗН. Инфо рассказала проректор по учебно-методической деятельности РГУ имени Есенина Елена Кирьянова.
В РГУ отметили, что речь идет об учащихся, которые ездили в Китай на каникулы. Студенты находятся в больнице.
Всего в институте Конфуция РГУ обучаются 18 человек. Кирьянова уточнила, что шесть из них уезжали на каникулы. Двое вернулись в Рязань до 1 февраля. Еще четыре человека остались в Китае. Им продлили каникулы до 2 марта.
Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. В России
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