В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии изолированных китайских студентов РГУ

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Фото: Pixabay.com
В Роспотребнадзоре РЗН. инфо рассказали о состоянии изолированных китайских студентов РГУ.
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сараева отметила, что студенты изолированы в боксы больницы Семашко. У молодых людей не выявили симптомов коронавируса, они хорошо себя чувствуют, температура у студентов нормальная.
Напомним, в РГУ обучаются 18 китайских студентов, шестеро из них ездили домой на каникулы Двое вернулись в Рязань до 1 февраля, их поместили
Остальные остались в Китае до 2 марта.
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В 2020 году участь обитателей трущоб до сих пор не ясна.