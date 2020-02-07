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16:50, 7 февраля 2020 354
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В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии изолированных китайских студентов РГУ

В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии изолированных китайских студентов РГУ

Фото: Pixabay.com

В Роспотребнадзоре РЗН. инфо рассказали о состоянии изолированных китайских студентов РГУ.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сараева отметила, что студенты изолированы в боксы больницы Семашко. У молодых людей не выявили симптомов коронавируса, они хорошо себя чувствуют, температура у студентов нормальная.

Напомним, в РГУ обучаются 18 китайских студентов, шестеро из них ездили домой на каникулы Двое вернулись в Рязань до 1 февраля, их поместили на карантин.

Остальные остались в Китае до 2 марта.


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