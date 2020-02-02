В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом студентки

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом китайской студентки. Она прилетела в Россию 28 января, передает
В областном департаменте здравоохранения уточнили, что девушка чувствует себя хорошо. За ней наблюдают медики инфекционной клинической больницы.
Вместе со студенткой в самолете летели четыре молодых человека. Их также отправили в больницу. У некоторых диагноз уже не подтвердился.
Все госпитализированные пробудут в больнице не менее двух недель.
Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в КНР заразились 14 380 человек, умерли 304 больных. Из больниц выписали 328 человек.
В других странах зафиксировали около сотни заболевших коронавирусом.
В России
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Петербурге загорелось здание «Лениздата»
|
cледующая новость →На пожаре в Клепиковском районе обгорел мужчина
Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.