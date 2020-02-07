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12:35, 7 февраля 2020 189
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Называть рязанскую воду с рыбным запахом качественной рано — прокуратура

Называть рязанскую воду с рыбным запахом качественной рано — прокуратура

Фото: Pixabay.com

В Рязанской областной прокуратуре заявили, что рано называть водопроводную воду с рыбным запахом качественной. Первый заместитель прокурора региона Юрий Монахов в пятницу, 7 февраля, рассказал, что надзорный орган начал проверку. Ее итоги станут известны в конце февраля.

Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды. По итогам проверки, как отметили в прокуратуре, дадут оценку действиям должностных лиц «Водоканала».

«Заявления о том, что вода качественная, как об этом говорят в некоторых СМИ, преждевременны. Надо дождаться итогов проверки», — отметил Монахов.

Напомним, в конце января 35 тысяч рязанцев пожаловались на «рыбную» воду. Вода с неприятным запахом текла из кранов домов в разных районах города.

В «Водоканале» РЗН. инфо рассказали о причинах появления «рыбного» запаха у воды.

Из-за рыбного запаха перешли на другой водозабор из Оки.


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