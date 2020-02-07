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Фото: Pixabay.com
В Рязанской областной прокуратуре заявили, что рано называть водопроводную воду с рыбным запахом качественной. Первый заместитель прокурора региона Юрий Монахов в пятницу, 7 февраля, рассказал, что надзорный орган начал проверку. Ее итоги станут известны в конце февраля.
Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды. По итогам проверки, как отметили в прокуратуре, дадут оценку действиям должностных лиц «Водоканала».
«Заявления о том, что вода качественная, как об этом говорят в некоторых СМИ, преждевременны. Надо дождаться итогов проверки», — отметил Монахов.
Напомним, в конце января 35 тысяч рязанцев
В «Водоканале» РЗН. инфо
Из-за рыбного запаха
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