Завод, загрязняющий реку в Рязани, оштрафовали за нарушения СанПиНа

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Завод «Ветсанутильзавод», который находится в Листвянке, оштрафовали за нарушения. Проверку провели в августе 2019 года, сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.
Оказалось, что на предприятии нарушают требований технических регламентов при изготовлении и хранении мясо-костной муки. В частности, корма хранят в ненадлежащих санитарных условиях, на мешках с готовой продукцией нет маркировки, а производственные помещения не содержат в должной чистоте.
Природоохранная прокуратура возбудила дело по части 1 статьи 14.43 КоАП, его рассмотрело управление и вынесло решение о наказании в виде штрафа. «Ветсанутильзавод» не согласился с вынесенным постановлением и попытался его обжаловать.
Арбитражный суд оставил постановление в силе, снизив размер штрафа до 50 000 рублей. Деньги уже передали в федеральный бюджет.
Напомним, ранее рязанцы жаловались на то, что вода в река Рака
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