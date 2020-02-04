Полиция проигнорировала жалобы на шиловцев, чьи дети спустя время заживо сгорели на пожаре

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
Полиция проигнорировала жалобы на жителей Шиловского района, у которых было трое маленьких детей. Прокуратура выяснила, что незадолго до пожара, в котором
Женщина сообщила, что родители детей не исполняют свои обязанности. Однако сотрудники отдела по делам несовершеннолетних не проверили информацию, не подняли вопрос о постановке отца и матери на учет, не провели с ними профилактическую работу.
Известно, что прокуратура внесла представление в адрес начальника отдела, одного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.
Напомним, в ночь на воскресенье, 27 октября 2019 года, в селе Сановка Шиловского района
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМэрия отчиталась об обработке рязанских улиц от наледи
|
cледующая новость →Рязанец отсудил у «Росгосстраха» три миллиона
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.