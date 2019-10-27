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Фото: Издательство «Пресса»
Родителей сгоревших в шиловском селе Сановка детей «не раз видели навеселе». Об этом издательству «
Мужчина живет за четыре дома от сгоревшего. По словам сельчанина, ночью он проснулся от криков и выбежал на улицу и трактором помогал растаскивать горящие бревна дома.
«Очень жаль погибших детей. Вечером накануне в доме громко играла музыка, — вспомнил Тимофеев. — Во время пожара соседей не было на месте. Одни живут в Рязани, вторые — в Подмосковье».
Напомним, в ночь на воскресенье, 27 октября, сгорел дом № 59-Д на улице Светозерской.
Пожарных вызвали в 1:38. В 2:15 они локализовали возгорание, в 2:30 устранили открытое горение. На месте работали 13 человек и шесть единиц техники.
Начальник Шиловского межрайонного следственного отдела следственного управления по Рязанской области Игорь Заворуев пояснил, что родители прописаны в Рязани.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.