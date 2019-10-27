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15:51, 27 октября 2019 223
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Родителей сгоревших в Шиловском районе детей не раз видели пьяными — соседи

Родителей сгоревших в Шиловском районе детей не раз видели пьяными — соседи

Фото: Издательство «Пресса»

Родителей сгоревших в шиловском селе Сановка детей «не раз видели навеселе». Об этом издательству «Пресса» рассказал их сосед Николай Тимофеев.

Мужчина живет за четыре дома от сгоревшего. По словам сельчанина, ночью он проснулся от криков и выбежал на улицу и трактором помогал растаскивать горящие бревна дома.

«Очень жаль погибших детей. Вечером накануне в доме громко играла музыка, — вспомнил Тимофеев. — Во время пожара соседей не было на месте. Одни живут в Рязани, вторые — в Подмосковье».

Напомним, в ночь на воскресенье, 27 октября, сгорел дом № 59-Д на улице Светозерской. Погибли две девочки 7 месяцев и 5 лет и мальчик, которому было 1 год 7 месяцев. Их родители спаслись.

Пожарных вызвали в 1:38. В 2:15 они локализовали возгорание, в 2:30 устранили открытое горение. На месте работали 13 человек и шесть единиц техники.

Начальник Шиловского межрайонного следственного отдела следственного управления по Рязанской области Игорь Заворуев пояснил, что родители прописаны в Рязани.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).


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