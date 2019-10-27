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Прокуратура начала проверку после гибели детей при пожаре в Шиловском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Предстоит выяснить причины и условия произошедшего возгорания, а также условия жизни семьи, являлась ли она неблагополучной, состояла ли на учете в органах системы профилактики, проводилась ли с ней надлежащая профилактическая работа», — говорится в сообщении.
Напомним, ночью, 27 октября, в Шиловском районе сгорел жилой дом. При пожаре
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