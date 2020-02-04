На стене рязанской школы-интерната появился хештег #НАШПОЭТАН

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На стене рязанской школы-интерната №1 появился хештег
Учреждение носит имя Героя Советского Союза, национального героя Италии Федора Полетаева.
Итальянские партизаны из движения Сопротивления, среди которых он воевал, называли его
В этом году подвигу героя исполняется 75 лет. Рязанцы
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.