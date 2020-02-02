RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
В воскресенье, 2 февраля, рязанцы провели акцию #НАШПОЭТАН у памятника Героя Советского Союза, Национального героя Италии Федору Полетаеву. Об этом сообщил
Память Полетаева почтили минутой молчания, к памятнику героя возложили цветы. После этого рязанцы развернули баннер с надписью #НАШПОЭТАН. Так Полетаева называли итальянские партизаны из движения Сопротивления, среди которых он воевал.
В акции поучаствовала внучка героя Александра Полетаева, пишут «Рязанские ведомости».
Также на мероприятии присутствовали глава гордумы Юли Рокотянская, заместители главы горадминистрации Игорь Тишин, Надежда Штевнина и Сергей Савин.
Напомним, губернатор Николай Любимов с дочерью также
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЛюбимов попросил власти Узбекистана восстановить памятник Полетаеву
|
cледующая новость →Из-за изменения погоды рязанских водителей попросили быть внимательными на дороге
Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.