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12:16, 31 января 2020 157
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Любимов с дочерью поучаствовали во флешмобе в честь Федора Полетаева

Любимов с дочерью поучаствовали во флешмобе в честь Федора Полетаева

Любимов с дочерью поучаствовали в патриотическом флешмобе в честь Федора Полетаева #НАШПОЭТАН. Фото он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

«Поэтан — так называли героя итальянцы. С дочкой поддержали акцию. Мы помним подвиг Полетаева! Присоединяйтесь», — написал глава региона.

Отметим, старт акции дал его внук — Федор Полетаев. 2 февраля исполнится 75 лет со дня подвига рязанца во время Второй мировой войны.

Для участия во флешмобе нужно сделать фотографию с хэштегом #НАШПОЭТАН и выложить ее в соцсети.


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