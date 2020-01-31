Любимов с дочерью поучаствовали во флешмобе в честь Федора Полетаева

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Любимов с дочерью поучаствовали в патриотическом флешмобе в честь Федора Полетаева
«Поэтан — так называли героя итальянцы. С дочкой поддержали акцию. Мы помним подвиг Полетаева! Присоединяйтесь», — написал глава региона.
Отметим, старт акции дал его внук — Федор Полетаев. 2 февраля исполнится 75 лет со дня подвига рязанца во время Второй мировой войны.
Для участия во флешмобе нужно сделать фотографию с хэштегом #НАШПОЭТАН и выложить ее в соцсети.
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