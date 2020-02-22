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Из-за аномального тепла в Рязанской области распустилась верба. Фотографии сделали в субботу, 22 февраля, в Клепиковском районе. Ранее там
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.