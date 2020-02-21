В рязанском парке в феврале у сирени набухли почки

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Из-за аномального тепла в Рязани на кустах сирени набухли почки. Фотографии в «Наташкином парке» (Верхний городской сад) сделали в пятницу, 21 февраля.
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.