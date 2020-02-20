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15:08, 20 февраля 2020 126
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В Рязани продлили маршрут автобуса №17

В Рязани продлили маршрут автобуса №17

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Рязани продлили маршрут автобуса №17. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщил сайт администрации города.

Маршрут «ДПР-5 — поселок Семчино» продлили до Недостоева. Его обслуживают 30 автобусов среднего класса.

Схема движения изменится с 25 февраля.


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