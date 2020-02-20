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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
В Рязани продлили маршрут автобуса №17. Об этом в четверг, 20 февраля,
Маршрут «ДПР-5 — поселок Семчино» продлили до Недостоева. Его обслуживают 30 автобусов среднего класса.
Схема движения изменится с 25 февраля.
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Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.