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13:30, 21 февраля 2020 285
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В Рязани продлили маршрут только половины автобусов №17 — мэрия

В Рязани продлили маршрут только половины автобусов №17 — мэрия

В Рязани продлили маршрут только половины автобусов №17. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщил сайт администрации города.

Накануне мэрия сообщила, что маршрут автобусов №17 продлили до Недостоева. Как пояснили чиновники на следующий день, это решение касается 15 из 30 машин. Оставшиеся будут следовать по прежнему маршруту «ДПР-5 — поселок Семчино».

«Соответствующая информация будет размещена в салонах автобусов, а также указана на маршрутных табло. Движение машин будет отображаться в системе ГЛОНАСС», — уточнили в мэрии.

Напомним, схема движения изменится с 25 февраля.


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