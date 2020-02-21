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В Рязани продлили маршрут только половины автобусов №17. Об этом в пятницу, 21 февраля,
Накануне мэрия сообщила, что маршрут автобусов №17
«Соответствующая информация будет размещена в салонах автобусов, а также указана на маршрутных табло. Движение машин будет отображаться в системе ГЛОНАСС», — уточнили в мэрии.
Напомним, схема движения
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.